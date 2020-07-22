34 многоквартирных дома остались без газа в Барнауле

34 многоквартирных дома, расположенных на Потоке в Барнауле, остались без газоснабжения утром 22 июля. Как сообщают в мэрии, на улице Титова, 30, сработала автоматика на системе газораспределения. Сейчас специалисты выясняют причины случившегося и устраняют неполадки.
Как уже сообщал amic.ru, 19 июля в многоквартирном доме по улице Глушкова, 3, произошел взрыв газа. Установлено, что жилец поставил на плиту чайник, однако пламя потухло. Мужчина зашел на кухню с сигаретой, в результате чего произошел взрыв. Пострадали три человека. С ожогами разной степени их госпитализировали. Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента.
Комментарии