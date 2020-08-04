Депутат Госдумы от Алтайского края Александр Терентьев обратился в Минпросвещения России по поводу бесплатного питания для школьников. 1 сентября все ближе, но до сих пор неизвестно, будут ли ученики 1-4 классов в регионе получать бесплатное горячее питание.
Лидер алтайских эсеров обратился к министру просвещения России. Терентьев просит включить край в список регионов-первоочередников на бесплатное горячее питание учащихся начальных классов, приняв во внимание низкие реальные доходы жителей и высокий уровень бедности. Об этом сообщает пресс-служба реготделения "Справедливой России".
Напомним, что закон о бесплатном горячем питании для школьников начальных классов был принят 1 марта 2020 года Госдумой. Депутаты АКЗС единогласно поддержали коллег по ГД 28 мая.
Однако поэтапная реализация закона растянута с 2020-го по 2023 год. Пока так и неизвестно, попадут ли алтайские школьники 1-4 классов в заветный список первоочередников на бесплатное горячее питание. На все вопросы родителей учителя отсылают в вышестоящие инстанции или вовсе предлагают собирать справки на льготное питание, которые нужно предоставить в учебное заведение строго до начала учебного года. Или они на весь год лишатся льготы.
Власти также не дают разъяснений: ждут из профильного министерства, по информации СР, список регионов, которые в первоочередном порядке включат в реализацию принятого закона.
Чтобы прояснить ситуацию, Александр Терентьев, отвечая на многочисленные просьбы избирателей, обратился с официальным запросом к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
"В настоящее время отсутствует понимание о сроках включения Алтайского края в реализацию этого социально значимого закона. При этом следует учесть, что наш регион имеет низкие показатели по реальным доходам жителей и, соответственно, высокие по уровню бедности", – подчеркивает парламентарий в обращении к министру.
Политик также просит содействия по включению Алтайского края в список регионов, на территории которых эта льгота подлежит предоставлению с начала предстоящего учебного года.
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