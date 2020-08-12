Экоактивисты восстанавливают водопад на Пивоварке в Барнауле

Участники экошколы "Чистые берега" и ее основатель экоактивист Виталий Аверьянов на протяжении двух недель ведут работы по восстановлению водопада на реке Пивоварке в Барнауле.
"О нем мы узнали чисто случайно. Объезжали все малые реки города: сначала Барнаулку, потом чистили Власиху. Один подписчик увидел, чем мы занимаемся, прислал письмо с координатами большой несанкционированной свалки за складами аптек. Увиденное словами приличными не опишешь. Сам водопад и не заметен почти, а ведь ему уже много лет", – рассказал Аверьянов в беседе с газетой "Вечерний Барнаул".
Активисты уже убрали часть мусора, но до полного очищения водопада, по их подсчетам, потребуется около двух месяцев.
Комментарии
Ужас какая свалка, хорошо что такие активисты есть...