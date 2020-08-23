Число умерших больных COVID-19 в Алтайском крае достигло 303

71 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе составляет 11 186 человек.
Новые случаи распределились так: Барнаул – 49, Заринск – 3, Яровое, Бийский, Благовещенский и Бурлинский районы – по 2, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Локтевский, Залесовский, Немецкий национальный, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Романовский и Троицкий районы – по одному случаю.
Также за минувшие сутки скончались еще двое пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Количество летальных исходов выросло до 303. В 113 случаях причиной смерти стал коронавирус.
Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае стартовал проект по реабилитации больных, которые перенесли пневмонию, вызванную коронавирусом. Его реализуют на базе Алтайского врачебно-физкультурного диспансера в режиме онлайн.
Комментарии
Это наши потери от китайской "дружбы"
А мы чем ответим?