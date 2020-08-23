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Новости

Число умерших больных COVID-19 в Алтайском крае достигло 303

, ИА "Амител"
За сутки в регионе скончались еще двое пациентов ковидных госпиталей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

71 новый случай заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает оперативный штаб региона по ситуации с COVID-19. Общее число инфицированных с начала эпидемии в регионе составляет 11 186 человек.

Новые случаи распределились так: Барнаул – 49, Заринск – 3, Яровое, Бийский, Благовещенский и Бурлинский районы – по 2, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Локтевский, Залесовский, Немецкий национальный, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Романовский и Троицкий районы – по одному случаю.

Также за минувшие сутки скончались еще двое пациентов, которым ранее диагностировали COVID-19. Количество летальных исходов выросло до 303. В 113 случаях причиной смерти стал коронавирус.

Как уже сообщал amic.ru, в Алтайском крае стартовал проект по реабилитации больных, которые перенесли пневмонию, вызванную коронавирусом. Его реализуют на базе Алтайского врачебно-физкультурного диспансера в режиме онлайн.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

23.08.2020 12:07
- гость -

Это наши потери от китайской "дружбы"
А мы чем ответим?

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