Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2021 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина рассказал о том, что правительство продлит программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня в повестке заседания правительства – вопрос, который касается миллионов людей, – сказал премьер. – Мы продлеваем программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года".

Мишустин напомнил, что изначально программа была рассчитана до 1 ноября 2020 года. Но за время действия она хорошо себя зарекомендовала, поскольку помогла не только российским семьям в приобретении жилья, но и представителям строительного бизнеса.