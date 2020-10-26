СК начал проверку возможных нарушений при постройке дома на Ленина, 195а в Барнауле

Следственный комитет Алтайского края начал проверку по сообщению СМИ о мошеннических действиях при строительстве дома на Ленина, 195а.

Как отметили в пресс-службе регионального СУ СКР, по информации средств массовой информации, срок сдачи строения истек, однако здание все еще не достроено и не введено в эксплуатацию. Возведением занимается ООО "Монтажная компания ПР-Холдинг".

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в СМИ, и установить причастных к нарушению прав. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.

Напомним, что здание возводят по договорам долевого участия с 2015 года, однако срок сдачи жилья неоднократно переносили. Приставы арестовывали спецсчета домов, что привело к параличу стройки.

Дело дошло до того, что 26 июня 2020 года у застройщика истек срок разрешения на строительство, однако позднее первый заместитель руководителя ООО "Монтажная компания "ПР-холдинг" Евгений Клейнатовский заявил, что оно уже продлено.

20 октября замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Максим Полежаев провел встречу с представителями застройщика и дольщиков дома.

По его словам, к 5 ноября рабочие должны закончить все пусконаладочные работы, полностью закрыть контур третей и четвертой блок-секций и подать тепло. По уточненной информации, для достройки необходимо около 10 млн рублей.

Утром 24 октября возле строительной площадки прошел пикет. Участники акции выступили с плакатами и обратились к Рамзану Кадырову.