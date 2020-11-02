Жителей Алтайского края предупреждают о сильном ветре и снеге

Синоптики предупреждают о надвигающейся на Алтайский край непогоде. В ближайшие трое суток будет ветреная погода с мокрым снегом и ночными заморозками, уточнили в пресс-службе краевого правительства.

По данным синоптиков, в регионе 3 и 4 ноября ожидаются мокрый снег, усиление ветра до 18 м/с. 5 ноября погодные условия ухудшатся: местами порывы ветра будут достигать скорости 24 м/с. Ночные температуры будут от -7 до -1 градуса, а дневные – до +5 градусов.

Напомним, что при сильном ветре лучше переждать непогоду в капитальном строении. Находясь дома, нужно закрыть окна, в том числе на балконе.

Парковать автомобиль лучше в гараж, а при его отсутствии – оставлять вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

При осадках следует во время движения уменьшить скорость до 10-20 км/ч, ехать при ближнем свете фар или с "противотуманками", не допускать запотевания лобового стекла, внимательно следить за дорогой.