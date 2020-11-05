Очередное заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом прошло в Алтайском крае. На нем обсуждался и вопрос о возвращении дистанционного обучения в том числе.

Вероятно, грызть гранит науки в домашних условиях школьникам придется с 9 до 16 ноября, затем они вернутся в учебные заведения. По словам губернатора Виктора Томенко, на необходимость принятия такого решения указывает текущая эпидобстановка, рост числа инфицированных, показатели смертности из-за COVID-19.

Кроме того, на заседании оперативного штаба обсудили возможность введения запрета на посещение несовершеннолетними торговых центров без сопровождения взрослых и продление периода обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Окончательное решение по этим вопросам будет принято в пятницу, 6 ноября.

Ранее amic.ru писал о том, что на заседании обсудят возможность перехода школьников на дистанционку. Руководитель Минобрнауки края Максим Костенко сообщил, что на карантине из-за ОРВИ и COVID-19 находятся шесть детских садов. При этом посещаемость дошкольных учреждений составляет 55%, что ниже, чем неделей ранее.