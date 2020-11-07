Еще 136 случаев заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число случаев инфицирования достигло 8681.

Диагноз подтвердился у 65 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у шести детей; у 18 жителей Улаганского района, в том числе у одного ребёнка; у 16 жителей Майминского района, в том числе у одного ребёнка; у 14 жителей Кош-Агачского района, в том числе у одного ребёнка; у восьми жителей Усть-Канского района; у семи жителей Онгудайского района; у трёх жителей Чойского района, в том числе у одного ребёнка; у двух жителей Чемальского района; у двух жителей Шебалинского района; у одного жителя Турочакского района.

В 116 случаях врачи зарегистрировали симптомы коронавирусной инфекции, в том числе в 11 – клинику пневмонии. Всего за время пандемии выздоровели 5994 человека, в том числе 181 – за прошедшие сутки.