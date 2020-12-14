77 новых случаев COVID-19 выявили в Республике Алтай

За последние сутки в Горном Алтае выявили 77 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших выросло до 12 597, информирует республиканский оперштаб.

Диагноз подтвердился у 41 жителя Усть-Коксинского района, в том числе у пяти детей; у 30 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у трех детей; у трех жителей Майминского района; у одного жителя Кош-Агачского района; у одного жителя Улаганского района; у одного жителя Шебалинского района.

В общей сложности в регионе выздоровел 12 051 человек, в том числе 17 – за последние сутки.

Скончался еще один пациент с коронавирусом. Всего в республике зарегистрировали 128 летальных случаев.