Покупка стала доступнее. Где в Барнауле купить новый автомобиль в кредит под 3%

Покупка нового автомобиля из салона подразумевает значительные финансовые вложения. И учитывая, что немногие могут позволить себе сразу заплатить всю сумму, официальный дилер АЕМ Холдинг предлагает несколько вариантов расчета. Так, в декабре новый автомобиль KIA можно купить в кредит от 3%*.

На этом предложения официального дилера не заканчиваются. Здесь же, в АЕМ Холдинг, у вас есть возможность сдать старый автомобиль в зачет стоимости нового. Как утверждают в автоцентре, такая покупка и продажа исключают потерю времени на поиск покупателей вашего старого автомобиля. В АЕМ Холдинге проведут честную оценку, и при всем этом полученные деньги сразу покрывают часть стоимости нового авто.

Дополнительно вам могут быть предложены и другие специальные бонусные программы. Спешите воспользоваться выгодным предложением до конца года. В новый год на новой KIA!

АЕМ Холдинг

Официальный дилер KIA в Алтайском крае

Адрес: Барнаул, Павловский тракт, 164

Тел.: 8 (3852) 282-282

www.kia-aem.ru.

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