Жительница Барнаула пожаловалась на кондуктора, который оскорблял пассажиров автобуса

Подписчица сообщества Barnaul 22 рассказала о неприятной ситуации, которая произошла с ней в одном из барнаульских автобусов. По словам женщины, все началось с пенсионерки, не пожелавшей передавать проездной в руки кондуктору 53-го маршрута.
"Заходит бабушка, около 80 лет, ищет в карманах проездной. Кондуктор нервничает, бабушка достает проездной, кондуктор пытается его выхватить из ее рук. Бабушка вежливо объясняет, что сейчас коронавирус, она боится, и что не нужно брать ее личные вещи", – пишет автор поста.
На действия пенсионерки, по словам подписчицы сообщества, кондуктор ответил оскорблениями, как и на попытки окружающих вступиться за пожилую женщину. На этом конфликт не закончился и, как пишет пассажирка, кондуктор всю дорогу продолжал материть людей в автобусе.
Ранее amic.ru писал о том, что кондуктор автобуса в Бийске не соблюдал масочный режим, но не забывал делать замечания пассажирам по поводу отсутствия у них средств защиты.
Комментарии
53-й маршрут? Странно, обычно такие вежливые...
Это в 57-м могут не поехать до остановки "Старый базар", несмотря на наличие пассажиров до этой остановки, и нагло врать типа автобус сломался, не поедем, невыгодно из-за двух человек...
Люди озлоблены. Человек человеку волк.
Не только кондукторы оскорбляют ,водитель маршрута 144 так же оскорбляет людей, грубит, при этом без маски ,видимо уверен что ему ничего за это не будет.
Вот я живу не на выселках и мне пофигу на 144 маршрут.
Куда бабушка потащилась в 80 лет и в пандемию? Везде все рядом и магазины, и аптеки...
Вообще меня три категории людей последнее время интересуют - кондуктора, кассиры и охранники. Они не боятся за своё будущее? Такое впечатление, что их на рынке труда из милости держат. Абсолютно ненужные в наш технологичный век профессии. И вредные для носителей. Их первых заставили маски нацепить.
80-ти летняя? У них вроде самоизоляция до 6 февраля это раз, и если боится заразиться нечего ездеть в ОТ это два
А че заступаться? Выкинули кондукторшу в сугроб и дальше поехали.