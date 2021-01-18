Жительница Барнаула пожаловалась на кондуктора, который оскорблял пассажиров автобуса

Подписчица сообщества Barnaul 22 рассказала о неприятной ситуации, которая произошла с ней в одном из барнаульских автобусов. По словам женщины, все началось с пенсионерки, не пожелавшей передавать проездной в руки кондуктору 53-го маршрута.

"Заходит бабушка, около 80 лет, ищет в карманах проездной. Кондуктор нервничает, бабушка достает проездной, кондуктор пытается его выхватить из ее рук. Бабушка вежливо объясняет, что сейчас коронавирус, она боится, и что не нужно брать ее личные вещи", – пишет автор поста.

На действия пенсионерки, по словам подписчицы сообщества, кондуктор ответил оскорблениями, как и на попытки окружающих вступиться за пожилую женщину. На этом конфликт не закончился и, как пишет пассажирка, кондуктор всю дорогу продолжал материть людей в автобусе.

Ранее amic.ru писал о том, что кондуктор автобуса в Бийске не соблюдал масочный режим, но не забывал делать замечания пассажирам по поводу отсутствия у них средств защиты.