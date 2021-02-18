Стали известны подробности ДТП маршрутки и "Нивы" на трассе Барнаул – Новоалтайск

Женщина пострадала в столкновении маршрутного автобуса и "Нивы" на трассе Барнаул – Новоалтайск. Женщине потребовалась госпитализация.

Как рассказали amic.ru в отделе пропаганды краевого ГИБДД, 39-летний водитель за рулем отечественного авто ехал со стороны Барнаула, не справился с управлением и врезался в грузовик Isuzu, после чего – в пассажирский автобус "ПАЗ-Реал".

В момент ДТП в салоне автобуса находились девять пассажиров, никто из них не пострадал. Травмы разной степени тяжести получила пассажир "Нивы" – женщина 1980 года рождения.

Напомним, что о столкновении стало известно днем 18 февраля. Согласно видеозаписи с места происшествия, авария с участием автобуса маршрута № 134 и "Нивы" произошла в условиях непогоды – дорогу частично занесло снегом.