Директора алтайской спортшколы судят за присвоение казённых денег

Правоохранители завершили расследование уголовного дела против директора специализированной спортшколы по горным лыжам и сноуборду Горно-Алтайска, которого обвиняют в присвоении денег. Как сообщает пресс-служба ведомства, прокуратура города утвердила обвинительное заключение.

"В конце 2019 года директор школы с использованием своего служебного положения незаконно начислил премию подчинённому работнику, после чего последний вернул её руководителю, – уточнили в прокуратуре. – Кроме того, имея доступ к сейфу, в котором хранились денежные средства, полученные школой от оказания дополнительных платных услуг, забрал денежные средства и потратил их на личные нужды".

Ещё один эпизод дела касается уже 2020 года. Правоохранители выяснили, что директор заключил фиктивный трудовой договор с бывшим сторожем учреждения. Последнему не нужно было работать, но и зарплаты он не получал – она доставалась руководителю спортшколы.

Следователи подсчитали, что в общей сложности директор учреждения присвоил 107 тысяч рублей. За это ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее прокуратура Республики Алтай направила в суд дело бывшего директора АУ ДО РА "Республиканский центр туризма, отдыха и оздоровления". Следствие обвиняет его в присвоении и растрате бюджетных средств, выделенных на обеспечение мер безопасности на пляже озера Манжерокское.