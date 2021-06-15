Водитель иномарки сбил пешехода в Барнауле

В Барнауле водитель легкового автомобиля сбил мужчину на пешеходном переходе, горожанин получил травмы, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные очевидцев.

ДТП произошло 14 июня в 20:20 в районе дома № 106 по ул. Советской Армии. Водитель Mitsubishi Outlander совершил наезд на пешехода, когда тот переходил дорогу в неустановленном месте.

Уточняется, что пешеход был пьян и внезапно выскочил на дорогу. "Удар был такой силы, что с того слетели ботинки", – отмечают свидетели.

Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали.

Ранее сообщалось, что неизвестный водитель сбил человека в районе перекрёстка проспекта Ленина и улицы Матросова в Барнауле, после чего скрылся с места происшествия.