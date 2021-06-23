В июле на Змеиногорском тракте в Барнауле начнут укладывать верхний слой асфальта

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула / barnaul.org

В Барнауле на участке ремонта Змеиногорского тракта от улицы Аванесова до улицы Горнолыжной уже уложили выравнивающий слой асфальта, а также делают велодорожки и тротуары, сообщает пресс-служба мэрии.

"В настоящее время ведётся устройство велодорожек и тротуаров… Так, по одной стороне тракта будет проходить тротуар и велодорожка, по другой – тротуар", – отметили в горадминистрации.

После того как вдоль проезжей части установят бортовой камень, дорожники приступят к укладке верхнего слоя асфальта. К этим работам планируют приступить уже в июле.

Напомним, ремонтировать участок Змеиногорского тракта начали в мае 2021 года. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на работы выделили 136 млн рублей.