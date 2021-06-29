Губернатор взял на контроль возвращение газа в дома жителей Бийска

Глава Алтайского края Виктор Томенко держит на контроле вопрос снабжения газом 136 домов на территории Заречья в Бийске, которым отключили газоснабжение по решению суда. Об этом рассказал "Бийскому рабочему" заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Евгений Григоренко.

"Сам газопровод нареканий не вызывает, и технических работ на нем не требуется. Процедура регистрации – не длительная, а финансовая сторона касается только уплаты госпошлины, — заявил Григоренко. — Поэтому мы верим в то, что проблема решится в максимально короткие сроки. Этот вопрос – на контроле губернатора".

По словам Григоренко, власти пытаются связаться с собственником газопровода, чтобы осуществить регистрацию права собственности и оформить все необходимые документы, но пока этого сделать не удалось.

Напомним, с 25 июня подача газа в 136 домов наукограда приостановлена. Соответствующее решение принял суд из-за нарушений требований промбезопасности омской компанией — владельцем сетей. Владелец не оформил на объект права собственности, соответственно, пусковой комплекс не был застрахован и не внесен в реестр опасных объектов.