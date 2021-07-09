В Сайлюгемском парке завелся охотник на фотоловушки

Сотрудники Сайлюгемского национального парка рассказали о медведе, который охотится на фотоловушки. Мишка уже "победил" две камеры.

Как рассказали сотрудники парка, третью ловушку медведь решил пощадить. Он немного погрыз ее и оставил снимать небо.

Ранее сообщалось, что росомаха попала в объектив фотоловушки в Сайлюгемском национальном парке Алтая. По словам учёных, численность хищников из семейства куньих заметно увеличилась и их фиксируют почти в каждом логу заповедника.

Сотрудники парка отмечали, что росомахи нередко портят фотоловушки, срывая установочные камни. Кроме того, животные вводят в заблуждение тех, кто пытается снять снежного барса, – следы зверей схожи, и отличить их могут только специалисты.