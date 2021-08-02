Мэрия Барнаула ищет, кто за 20 миллионов нанесёт дорожную разметку под конец лета

Администрация Барнаула ищет подрядчика, который нанесёт дорожную разметку на улицах города после расторжения договора с компанией "Дорожные знаки Алтая". Власти краевой столицы выделили на работы 20 миллионов рублей. Согласно информации на сайте госзакупок, заявки можно присылать до 9 августа. После этого будет объявлен победитель, который выполнит работы.

Ранее стало известно, что дорожную разметку перестали обновлять в Барнауле. На это жители города массово жалуются в социальных сетях. В мэрии краевой столицы проблему признали и объяснили, что причина – в разрыве договора с фирмой "Дорожные знаки Алтая", которая принадлежит общественнице, сопредседателю ОНФ в регионе Евгении Гущиной. Из-за срыва контракта водители перестали видеть дорожную разметку, что может привести к росту аварий в Барнауле.

Проблемы у "Дорожных знаков Алтая" начались в начале весны. К середине мая компания освоила только 5 миллионов от суммы контракта. К середине июля сумма выросла до 17 миллионов. Однако для разгара летнего сезона (именно в это время особенно нужна разметка) это катастрофически мало. В итоге 26 июля администрация краевой столицы и компания подписали соглашение о разрыве контракта по обоюдному согласию.

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