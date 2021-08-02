Мэрия Барнаула ищет, кто за 20 миллионов нанесёт дорожную разметку под конец лета

Администрация Барнаула ищет подрядчика, который нанесёт дорожную разметку на улицах города после расторжения договора с компанией "Дорожные знаки Алтая". Власти краевой столицы выделили на работы 20 миллионов рублей. Согласно информации на сайте госзакупок, заявки можно присылать до 9 августа. После этого будет объявлен победитель, который выполнит работы.
Ранее стало известно, что дорожную разметку перестали обновлять в Барнауле. На это жители города массово жалуются в социальных сетях. В мэрии краевой столицы проблему признали и объяснили, что причина – в разрыве договора с фирмой "Дорожные знаки Алтая", которая принадлежит общественнице, сопредседателю ОНФ в регионе Евгении Гущиной. Из-за срыва контракта водители перестали видеть дорожную разметку, что может привести к росту аварий в Барнауле.
Проблемы у "Дорожных знаков Алтая" начались в начале весны. К середине мая компания освоила только 5 миллионов от суммы контракта. К середине июля сумма выросла до 17 миллионов. Однако для разгара летнего сезона (именно в это время особенно нужна разметка) это катастрофически мало. В итоге 26 июля администрация краевой столицы и компания подписали соглашение о разрыве контракта по обоюдному согласию.
Подробнее об истории читайте в нашем материале.
Комментарии
Вроде ж бабка какая то красила вот недавно, ей и отдайте 20 млн. она еще бабок подтянет и весь город кисточками измажут!
Может быть и на освещение на Ядринцева найдутся финансы? Под конец-то года. И на тротуары от Папанинцев до Димитрова? Которых нет от слова совсем.
нанесу дорожную разметку за 10 млн )))
2.08.2021 12:53
Ядринчане
освоят участок - сделают тротуар! терпите!
ну я могу
Желто-белая разметка маскирует пешехода на дороге. Это одна из причин, по которой пешеходов сбивают именно на пешеходных переходах. Особенно водителю трудно разглядеть через эту рябь детей и взрослых невысокого роста.
Сходи к окулисту зрение проверь.
2.08.2021 14:35
- гость -
Дашь себе этот совет, когда сшибешь кого-нибудь в желтом или белом пуховике.
2.08.2021 14:18
АБОРИГЕН
Мое мнение: бело-желтая разметка более заметна на дороге и лучше выделяется!
2.08.2021 15:21
- гость -
Лучше выделяется чем что?
2.08.2021 15:14
АБОРИГЕН
Так он пешеход, 100%