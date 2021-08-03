В Барнауле завели дело после смертельного наезда на толпу дерущихся мужчин у автомойки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, совершившей наезд на толпу дерущихся мужчин в Барнауле. Ей инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Инцидент случился ночью 2 августа возле гаражного бокса на улице 1-й Западной. По предварительным данным, 26-летняя горожанка со своим 35-летним сожителем отдыхала в местном заведении. Между парой и тремя мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку у здания автомойки.

"В какой-то момент женщина села за руль автомобиля и врезалась в толпу дерущихся мужчин. Одним из пострадавших оказался её сожитель, получивший травмы, не совместимые с жизнью, – перелом позвоночника и разрыв внутренних органов", – говорится в сообщении.

Ещё одного человека госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сейчас следователи ведут сбор и закрепление доказательств по делу, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что у подозреваемой не было водительских прав. По данным сообщества "Инцидент Барнаул", женщина села за руль, не имея опыта вождения, чтобы припугнуть дерущихся.