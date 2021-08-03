В Барнауле завели дело после смертельного наезда на толпу дерущихся мужчин у автомойки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, совершившей наезд на толпу дерущихся мужчин в Барнауле. Ей инкриминируют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Инцидент случился ночью 2 августа возле гаражного бокса на улице 1-й Западной. По предварительным данным, 26-летняя горожанка со своим 35-летним сожителем отдыхала в местном заведении. Между парой и тремя мужчинами произошёл конфликт, который перерос в драку у здания автомойки.
"В какой-то момент женщина села за руль автомобиля и врезалась в толпу дерущихся мужчин. Одним из пострадавших оказался её сожитель, получивший травмы, не совместимые с жизнью, – перелом позвоночника и разрыв внутренних органов", – говорится в сообщении.
Ещё одного человека госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Сейчас следователи ведут сбор и закрепление доказательств по делу, расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что у подозреваемой не было водительских прав. По данным сообщества "Инцидент Барнаул", женщина села за руль, не имея опыта вождения, чтобы припугнуть дерущихся.
Комментарии
Разрулила ситуацию.
Уж не со старого ли базара которая?