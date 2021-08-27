В Барнауле 13 школ переведут на пятидневку

Пятидневный график работы введут в 13 школах Барнаула с 1 сентября. Об этом сообщил председатель комитета по образованию администрации города Андрей Муль.

По его словам, массово переходить на пятидневку школы начнут со следующего учебного года. Это связано с изменениями федеральных государственных образовательных стандартов.

"В этом году в пилотном режиме есть право у образовательной организации апробировать новый формат работы – пятидневка. 13 школ Барнаула согласились это делать, и с 1 сентября они будут работать по пятидневке", – цитирует чиновника "Интерфакс".

Однако это не означает, что на такой режим обязательно перейдёт вся школа. Это могут быть и отдельные классы, снизившие учебную нагрузку, пояснил глава комитета.

В конце июля министр образования региона, которым на тот момент был Максим Костенко, рассказал, что в Алтайском крае готовится перевод школ на пятидневную рабочую неделю. По его словам, полный переход на пятидневку планируется осуществить к 1 сентября 2022 года.