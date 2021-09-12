Губернатор Томенко и Герой России Алексей Романов прибыли в Алейск на форум #МыВместе

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Герой России Алексей Романов приехали в Алейск на окружной форум #МыВместе. В нём участвуют 50 добровольцев из 10 районов Алтайского края – Алейского, Мамонтовского, Ребрихинского, Романовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шипуновского и Алейска.
Как сообщает пресс-служба правительства, добровольцы примут участие в диалоге на равных с Томенко и Романовым, сделают зарядку с заслуженным мастером спорта России Татьяной Ильюченко. Кроме того, будут организованы обучающие площадки по разным направлениям, в том числе по журналистике и работе с соцсетями, пройдёт мастер-класс по боевым искусствам.
В этот же день в Алейске будет торжественно открыт первый в крае Муниципальный центр поддержки добровольчества. Город выиграл краевой конкурс, а всего таких центров в разных городах региона откроется семь.
Форум организовало Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, проект "Победа в каждом из нас" и Алтайский центр развития добровольчества".
Комментарии
Зинчев тоже герой России
Импульс начала, мяч в игре
Поиски контакта, поиски рук
Я начал петь на своём языке
Уверен, это не вдруг
Я пишу стихи для тех, кто не ждёт
Ответов на вопросы дня
Я пою для тех, кто идёт своим путём
Я рад, если кто-то понял меня
Мы вместе!
Мы вместе! ©
Романов похоже круто воевал. И Афган и две чеченских войны. Не очень понятно, что добровольно делают эти добровольцы? На фото в основном девочки
Мастер-класс по флоорболу «Двор - спортивная орбита»? Это что заявка на будущее?
Пластмассовый мир победил (с)
И люди - ширмы и декорации.
И всё ради неограниченных возможностей потреблять и властвовать.
А почему хроник не в маске?
А цены в магазинах после этого "форума" пойдут вверх или вниз?
А добровольчество это как раньше тимуровское движение — пенсионерам дрова колоть, ремонт делать или что-то другое?
пенсионерам дрова колоть, ремонт делать
Ремонт делать добровольно могут те, у кого дома все сделано
халяву хотят среди народа найти----денег много мск дала,а они добровольцев ищут.
12.09.2021 13:05
гость
Романов похоже круто воевал. И Афган и две чеченских войны...
Какую из этих воин он победил ???