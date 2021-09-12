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Новости

Губернатор Томенко и Герой России Алексей Романов прибыли в Алейск на форум #МыВместе

, ИА "Амител"
Добровольцы примут участие в диалоге с Томенко на равных, а в городе торжественно отроют первый центр поддержки добровольчества
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Герой России Алексей Романов приехали в Алейск на окружной форум #МыВместе. В нём участвуют 50 добровольцев из 10 районов Алтайского края – Алейского, Мамонтовского, Ребрихинского, Романовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шипуновского и Алейска.

Как сообщает пресс-служба правительства, добровольцы примут участие в диалоге на равных с Томенко и Романовым, сделают зарядку с заслуженным мастером спорта России Татьяной Ильюченко. Кроме того,  будут организованы обучающие площадки по разным направлениям, в том числе по журналистике и работе с соцсетями, пройдёт мастер-класс по боевым искусствам.

В этот же день в Алейске будет торжественно открыт первый в крае Муниципальный центр поддержки добровольчества. Город выиграл краевой конкурс, а всего таких центров в разных городах региона откроется семь.

Форум организовало Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, проект "Победа в каждом из нас" и Алтайский центр развития добровольчества".

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

12.09.2021 12:37
- гость -

Зинчев тоже герой России

12.09.2021 12:44
- гость -

Импульс начала, мяч в игре
Поиски контакта, поиски рук
Я начал петь на своём языке
Уверен, это не вдруг
Я пишу стихи для тех, кто не ждёт
Ответов на вопросы дня
Я пою для тех, кто идёт своим путём
Я рад, если кто-то понял меня
Мы вместе!
Мы вместе! ©

12.09.2021 13:05
гость

Романов похоже круто воевал. И Афган и две чеченских войны. Не очень понятно, что добровольно делают эти добровольцы? На фото в основном девочки

12.09.2021 13:08
- гость -

Мастер-класс по флоорболу «Двор - спортивная орбита»? Это что заявка на будущее?

12.09.2021 13:19
Болото путинизма

Пластмассовый мир победил (с)
И люди - ширмы и декорации.
И всё ради неограниченных возможностей потреблять и властвовать.

12.09.2021 13:49
- гость -

А почему хроник не в маске?

12.09.2021 13:56
гость

А цены в магазинах после этого "форума" пойдут вверх или вниз?

12.09.2021 13:58
Лошадью Ходи

А добровольчество это как раньше тимуровское движение — пенсионерам дрова колоть, ремонт делать или что-то другое?

12.09.2021 14:04
гость

пенсионерам дрова колоть, ремонт делать

Ремонт делать добровольно могут те, у кого дома все сделано

12.09.2021 14:47
гость

халяву хотят среди народа найти----денег много мск дала,а они добровольцев ищут.

12.09.2021 16:00
- гость -

12.09.2021 13:05
гость
Романов похоже круто воевал. И Афган и две чеченских войны...

Какую из этих воин он победил ???

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