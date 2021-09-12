Губернатор Томенко и Герой России Алексей Романов прибыли в Алейск на форум #МыВместе

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Герой России Алексей Романов приехали в Алейск на окружной форум #МыВместе. В нём участвуют 50 добровольцев из 10 районов Алтайского края – Алейского, Мамонтовского, Ребрихинского, Романовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шипуновского и Алейска.

Как сообщает пресс-служба правительства, добровольцы примут участие в диалоге на равных с Томенко и Романовым, сделают зарядку с заслуженным мастером спорта России Татьяной Ильюченко. Кроме того, будут организованы обучающие площадки по разным направлениям, в том числе по журналистике и работе с соцсетями, пройдёт мастер-класс по боевым искусствам.

В этот же день в Алейске будет торжественно открыт первый в крае Муниципальный центр поддержки добровольчества. Город выиграл краевой конкурс, а всего таких центров в разных городах региона откроется семь.

Форум организовало Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, проект "Победа в каждом из нас" и Алтайский центр развития добровольчества".