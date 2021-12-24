"Динамо-Алтай" третий раз подряд выиграло у "Чебоксар" на своей площадке

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" на своей площадке третий раз подряд выиграл у "Чебоксар". Очередная встреча команд в рамках первенства ВХЛ состоялась на льду барнаульской "Титов-Арены" 23 декабря и завершилась со счётом 5:2 в пользу алтайских хоккеистов.

Дубль в составе победителей оформил Виталий Коньков. Ещё по одной шайбе в ворота команды из Чувашии забросили Кирилл Зиновьев, Николай Патрушев и Андрей Локтев.

Ранее, 20 и 21 декабря, барнаульские хоккеисты дважды выиграли у "Чебоксар" 4:1 и 3:1 соответственно. "Динамо-Алтай" уверенно лидирует в таблице первенства ВХЛ. Сегодня в "Титов-Арене" состоится заключительная встреча команд. Игра начнётся в 19:00. На трибуны запустят не более 500 зрителей. С собой необходимо иметь QR-код.