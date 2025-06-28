Акцию по раздельному сбору отходов проведут 28 июня в Барнауле

Весь собранный мусор отправят на переработку

28 июня 2025, 08:20, ИА Амител

Мусорный бак / Фото: Sigmund / unsplash.com

В Барнауле 28 июня, пройдет акция по раздельному сбору отходов "Разделяя, сохраняй!", сообщили в общественной организации "Мусора.Больше.Нет".

Стационарная точка будет работать с 12:00 до 15:00 в парке спорта Алексея Смертина. Мобильные пункты проедут по двум маршрутам:

Маршрут Nº 1

10:00 – 10:40 – пос. Южный, ул. Чайковского, 19;

10:55 –11:20 – Гора, Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35 – 12:20 – пр. Красноармейский, 51а (ТРЦ "Гулливер");

12:35 – 13:00 – пр. Красноармейский, 131 ("Семейный Бигс").

Маршрут Nº 5

10:00 – 10:40 – ЖК "Времена года", пр. Энергетиков, 10;

10:50 – 11:30 – пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;

11:40 – 12:10 – ул. Взлетная, "Квартал 2000" (между домами № 15 и 9);

12:25 – 12:50 – ул. Малахова, 62 ("Новэкс");

13:05 – 13:25 – ул. Телефонная, 54.

Изображения: vk.com/mbn_barnaul

"Пожалуйста, старайтесь приходить на стационарную и мобильные точки заранее, хотя бы за 15 минут до окончания акции! Некоторые переработчики уезжают сразу после окончания и нам просто некуда будет забрать ваше вторсырье", — отметили в организации.