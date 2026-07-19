Аналитик перечислила продукты с самым заметным снижением цен в июне
Оно связано с сезонными особенностями и ситуацией в отрасли
19 июля 2026, 09:32, ИА Амител
В июне 2026 года сразу несколько категорий продуктов питания заметно снизились в цене, рассказала агентству "Прайм" старший аналитик инвестиционной компании "Риком-Траст" Валерия Попова.
По словам эксперта, сильнее всего за месяц подешевели куриные яйца — их стоимость снизилась на 9,6%, что стало самым значительным показателем среди продовольственных товаров.
Как пояснила аналитик, это связано с сезонными особенностями и ситуацией в отрасли.
«Падение обусловлено сочетанием сезонных и отраслевых факторов. В летний период наблюдается естественный рост яйценоскости кур, что увеличивает предложение, а спрос традиционно снижается», — отметила Валерия Попова.
Также, по ее данным, в июне подешевели сладкий перец (на 3,5%), бананы (на 3,1%), чеснок (на 2,8%), а также помидоры и грибы (по 1,6%). Эксперт связала это с поступлением нового урожая и улучшением логистики.
В годовом выражении, по словам Валерии Поповой, плодоовощная продукция стала дешевле на 4,88%, сливочное масло — на 8,54%, а крупы — на 2,1%. Аналитик объяснила эту динамику ростом отечественного производства, усилением конкуренции и высоким урожаем.
10:31:51 19-07-2026
Урожай куриного яйца возрос.
10:33:39 19-07-2026
Для того, чтобы подсчитать, что что-то в сезон уменьшилось в цене на рубль-полтора, надо содержать аналитика , а раз она старший анилитик, то,может, целые отделы? А если их сократить, то на сколько цены уменьшатся? А если чиновников и депутатов сократить или их многотысячные зарплаты уменьшить до тех, которые они назначают тем, кто работает? Вот вам и цены нормальные. Не слишком ли дармоедов, считающих, что они что-то значат на фоне того, что происходит в стране?
13:08:32 19-07-2026
гость (10:33:39 19-07-2026) Для того, чтобы подсчитать, что что-то в сезон уменьшилось в... Правы, но отчасти.. чтобы чиновников и депутатов сократить или их многотысячные зарплаты надо социализм, хотя бы иметь ..
12:11:37 19-07-2026
А я то тоже, оказывается аналитик, хожу в магазины. Про арбузы и дыни еще бы сказали. Там в разы цена упала.
12:19:48 19-07-2026
На 20% подняли на 5% снизили)) смешно смешно!