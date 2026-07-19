НОВОСТИЭкономика

Аналитик перечислила продукты с самым заметным снижением цен в июне

Оно связано с сезонными особенностями и ситуацией в отрасли

19 июля 2026, 09:32, ИА Амител

Продукты в корзине / Фото: amic.ru
Продукты в корзине / Фото: amic.ru

В июне 2026 года сразу несколько категорий продуктов питания заметно снизились в цене, рассказала агентству "Прайм" старший аналитик инвестиционной компании "Риком-Траст" Валерия Попова.

По словам эксперта, сильнее всего за месяц подешевели куриные яйца — их стоимость снизилась на 9,6%, что стало самым значительным показателем среди продовольственных товаров.

Как пояснила аналитик, это связано с сезонными особенностями и ситуацией в отрасли.

«Падение обусловлено сочетанием сезонных и отраслевых факторов. В летний период наблюдается естественный рост яйценоскости кур, что увеличивает предложение, а спрос традиционно снижается», — отметила Валерия Попова.

Также, по ее данным, в июне подешевели сладкий перец (на 3,5%), бананы (на 3,1%), чеснок (на 2,8%), а также помидоры и грибы (по 1,6%). Эксперт связала это с поступлением нового урожая и улучшением логистики.

В годовом выражении, по словам Валерии Поповой, плодоовощная продукция стала дешевле на 4,88%, сливочное масло — на 8,54%, а крупы — на 2,1%. Аналитик объяснила эту динамику ростом отечественного производства, усилением конкуренции и высоким урожаем.

Продукты / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Нашествие саранчи может привести к подорожанию ряда продуктов

Под ударом товары, производство которых сконцентрировано в наиболее уязвимых зонах: крупы, мука, отдельные виды овощей
НОВОСТИЭкономика

Экономика Россия цены Продукты
       

Комментарии 5

Avatar Picture
Musik

10:31:51 19-07-2026

Урожай куриного яйца возрос.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:33:39 19-07-2026

Для того, чтобы подсчитать, что что-то в сезон уменьшилось в цене на рубль-полтора, надо содержать аналитика , а раз она старший анилитик, то,может, целые отделы? А если их сократить, то на сколько цены уменьшатся? А если чиновников и депутатов сократить или их многотысячные зарплаты уменьшить до тех, которые они назначают тем, кто работает? Вот вам и цены нормальные. Не слишком ли дармоедов, считающих, что они что-то значат на фоне того, что происходит в стране?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_СФ

13:08:32 19-07-2026

гость (10:33:39 19-07-2026) Для того, чтобы подсчитать, что что-то в сезон уменьшилось в... Правы, но отчасти.. чтобы чиновников и депутатов сократить или их многотысячные зарплаты надо социализм, хотя бы иметь ..

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

12:11:37 19-07-2026

А я то тоже, оказывается аналитик, хожу в магазины. Про арбузы и дыни еще бы сказали. Там в разы цена упала.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

12:19:48 19-07-2026

На 20% подняли на 5% снизили)) смешно смешно!

  12 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров