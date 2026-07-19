Оно связано с сезонными особенностями и ситуацией в отрасли

19 июля 2026, 09:32, ИА Амител

Продукты в корзине / Фото: amic.ru

В июне 2026 года сразу несколько категорий продуктов питания заметно снизились в цене, рассказала агентству "Прайм" старший аналитик инвестиционной компании "Риком-Траст" Валерия Попова.

По словам эксперта, сильнее всего за месяц подешевели куриные яйца — их стоимость снизилась на 9,6%, что стало самым значительным показателем среди продовольственных товаров.

Как пояснила аналитик, это связано с сезонными особенностями и ситуацией в отрасли.

«Падение обусловлено сочетанием сезонных и отраслевых факторов. В летний период наблюдается естественный рост яйценоскости кур, что увеличивает предложение, а спрос традиционно снижается», — отметила Валерия Попова.

Также, по ее данным, в июне подешевели сладкий перец (на 3,5%), бананы (на 3,1%), чеснок (на 2,8%), а также помидоры и грибы (по 1,6%). Эксперт связала это с поступлением нового урожая и улучшением логистики.

В годовом выражении, по словам Валерии Поповой, плодоовощная продукция стала дешевле на 4,88%, сливочное масло — на 8,54%, а крупы — на 2,1%. Аналитик объяснила эту динамику ростом отечественного производства, усилением конкуренции и высоким урожаем.