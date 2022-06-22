Светофоры отключат на нескольких оживленных участках в Барнауле 22 июня
Причина — плановый ремонт электросетей
22 июня 2022, 10:45, Никита Черников
22 июня в Барнауле отключат светофоры на нескольких участках, сообщает мэрия.
Мера будет действовать:
• с 11:00 до 18:00 на пересечениях проспекта Космонавтов с улицами 40 лет Октября, Малахова, пр. Ленина и в районе здания по пр. Космонавтов, 12;
• с 14:00 до 16:00 на перекрёстке Кутузова — шоссе Ленточный бор.
Причина временных изменений — плановый ремонт электросетей.
Ранее сообщалось, что на трёх перекрёстках в Барнауле с 14 июля запретят левый поворот.
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