В Барнауле отключили светофор на оживленном перекрестке

В Барнауле в связи с плановым ремонтом электросетей 12 июля отключили светофор на пересечении улиц Северо-Западной и Антона Петрова. Он не будет работать до 16:00, сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на ул. Западной 10-й временно запретят парковку. Ограничение будет действовать с 18 июля по 30 сентября на участке от ул. Эмилии Алексеевой до ул. Титова.