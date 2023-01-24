Жителям Алтая заплатят за звонок о пьяном водителе

Полицейские надеются, что поощрение будет иметь дополнительный профилактический эффект

24 января 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Госавтоинспекция Республики Алтай поблагодарила граждан за сведения о нетрезвом вождении и пообещала отныне вознаграждать за такие звонки. Об этом сообщили в региональном МВД.

В ведомстве отметили, что за последние пять лет в регионе случилось 389 ДТП, совершённых по вине и с участием пьяных водителей. В результате этих аварий погибли 95 человек, ещё 497 пострадали. С начала 2023 года инспекторы задержали 87 нетрезвых автомобилистов. При этом в каждом третьем случае задержанные повторно садились пьяными за руль.

"Региональная Госавтоинспекция вводит практику поощрения (вознаграждения) за сообщения о нетрезвом вождении, которая сегодня действует в ряде регионов страны. Сотрудники полиции надеются, что нововведение будет иметь дополнительный профилактический эффект, направленный на снижение количества ДТП в состоянии опьянения", – отметили в полиции.

В ведомстве призывают не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию о неадекватных и нетрезвых водителях в дежурную часть регионального УГИБДД по телефону 8 (388-22) 2-87-77 или 9-24-97.

Cумму, которая будет положена за подобное сообщение, в ведомстве не раскрыли.