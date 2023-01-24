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Жителям Алтая заплатят за звонок о пьяном водителе

Полицейские надеются, что поощрение будет иметь дополнительный профилактический эффект

24 января 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Госавтоинспекция Республики Алтай поблагодарила граждан за сведения о нетрезвом вождении и пообещала отныне вознаграждать за такие звонки. Об этом сообщили в региональном МВД.

В ведомстве отметили, что за последние пять лет в регионе случилось 389 ДТП, совершённых по вине и с участием пьяных водителей. В результате этих аварий погибли 95 человек, ещё 497 пострадали. С начала 2023 года инспекторы задержали 87 нетрезвых автомобилистов. При этом в каждом третьем случае задержанные повторно садились пьяными за руль.

"Региональная Госавтоинспекция вводит практику поощрения (вознаграждения) за сообщения о нетрезвом вождении, которая сегодня действует в ряде регионов страны. Сотрудники полиции надеются, что нововведение будет иметь дополнительный профилактический эффект, направленный на снижение количества ДТП в состоянии опьянения", – отметили в полиции.

В ведомстве призывают не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулём и своевременно сообщать в полицию о неадекватных и нетрезвых водителях в дежурную часть регионального УГИБДД по телефону 8 (388-22) 2-87-77 или 9-24-97.

Cумму, которая будет положена за подобное сообщение, в ведомстве не раскрыли.

 

 

 

Комментарии 13

  • а за уклонистов с купленными болезнями когда платить будут?
    24 января, Гость   Ответить
  • А деньги получит доносчик, только если пьяного водителя поймают?
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, а за уклонистов с купленными... А ты видимо из вынужденной эмиграции приспрашиваешся ?
    24 января, Гость   Ответить
  • Гость, а за уклонистов.. Скоро и до вас доберутся Не переживай
    24 января, Гость   Ответить
  • Сумма вознаграждения не разглашается по какой причине? Сделали мотивацию, а интригу сохранили. Для дураков что ли.
    24 января, Гость   Ответить
  • Клондайк!!! Вставай с телефоном в воскресенье, на Чуйском тракте и диктуй полицаям транзитные номера жоповозок двигающихся из Республики ШКиД
    24 января, Гость   Ответить
  • Грамотно
    24 января, Гость   Ответить
  • а деньги откуда, Зин?
    24 января, Гость   Ответить
  • Да какие деньги, грамоту дадут в конце года - "Почетный стукач" и хватит.
    24 января, Гость   Ответить
  • Стукач, это когда ты делюгу сделал, а потом сдал подельника органам. А сдать пьянчужку или оленя за рулём, плевавшим на других, дело богоугодное
    24 января, Гость   Ответить
  • Алкашню не только сдавать ментам надо, но и пароть плетьми прилюдно не помешает.
    24 января, Гость   Ответить
  • а можно пьяным колеса прокалывать? и что за это будет если при этом может спас чью то жизнь?
    24 января, Гость   Ответить
  • 1.Полиция покупает информацию о гражданах. 2.Штрафует. Деньги в бюджет. 3.Штраф не доходит или растрачивается из бюджета? ----------------------------------------------------------------------- На хищение или злоупотребление похоже.
    24 января, Гость   Ответить
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