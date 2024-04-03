Банк ДОМ.РФ профинансировал строительство жилья в Алтайском крае

КГ "Авангард" возведет жилой комплекс в Барнауле

03 апреля 2024, 17:26, ИА Амител

Деньги. Строительство. Проект / Фото: freepik.com

Российский банк ДОМ.РФ в рамках проектного финансирования предоставил группе компаний "Авангард" 1 млрд рублей на строительство жилья в Алтайском крае. На полученные средства девелопер построит жилой комплекс "Дружба" в Барнауле.

"Банк ДОМ.РФ с момента запуска механизма проектного финансирования предоставил девелоперам региона 7,3 млрд рублей, благодаря чему в Алтайском крае построят 150 тыс. кв. м жилья", – отметил управляющий директор Сибирского регионального центра банка ДОМ.РФ Алексей Кузнецов.По данным портала "наш.дом.рф" на 1 апреля 2024 года, в Алтайском крае возводят 750 тыс. кв. м жилья, из них 100% – с использованием счетов эскроу.