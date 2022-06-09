Городские службы обновили дорожную разметку более чем на 40 участках в Барнауле

В Барнауле за текущий сезон дорожная разметка обновлена более чем на 40 участках, сообщили в мэрии.

В первую очередь наносят её на основных магистралях города и в местах концентрации ДТП.

«7 июня продольную разметку нанесли термопластиком на Павловском тракте от улицы Трактовой до улицы Солнечная Поляна. Линии обновляют на пешеходных переходах по проспектам Красноармейскому и Космонавтов, на пересечении улиц Эмилии Алексеевой и 40 лет Октября, а также на улице Северо-Западной», — говорится в сообщении.

Работы в этом направлении продолжаются. Всего за сезон рабочие нанесут 45 тысяч кв. метров новой разметки краской и ещё 13,7 тысячи — термопластиком. Почти половина из этих работ уже выполнена.

Ранее сообщалось, что новые тротуары появятся на улицах Эмилии Алексеевой и Пролетарской в Барнауле.