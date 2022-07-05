Стало известно, какие тротуары отремонтируют в Барнауле на этой неделе

На текущей неделе в Барнауле отремонтируют тротуары и подходы к пешеходным переходам на нескольких участках. Об этом сообщили в мэрии.

Подходы починят по улицам Суворова, Инициативной, Попова, а также на пересечении улиц Геодезической и Обильной.

Тротуары отремонтируют на улицах Островского, Юрина, Мусоргского, Молодёжная и Мира.

Кроме того, рабочие устранят неровности дорожного покрытия на улице Северо-Западной и на трамвайных переездах по улице Попова.

«Также запланирована санация трещин и восстановление благоустройства на объектах улично-дорожной сети города после проведения земляных работ. В частности, на проспектах Ленина, Калинина, Комсомольском, улицах Карла Маркса, Северо-Западной, Эмилии Алексеевой и других», — подчеркнули в горадминистрации.

Ранее сообщалось, что в Барнауле строят новую дорогу на проспекте Энергетиков.