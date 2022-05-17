Светофор заработал на пересечении проспекта Калинина и улицы Цеховой в Барнауле

Он нужен, чтобы минимизировать пробки из-за ремонта моста на Новом рынке

17 мая 2022, 08:34, Никита Черников

На пересечении проспекта Калинина и улицы Цеховой в Барнауле заработал новый светофор, сообщает Telegram-канал «Мост».

Его установили в связи с грядущим ремонтом путепровода на Новом рынке для беспрепятственного выезда транспорта.

Напомним, движение по путепроводу на текущий момент частично закрыто в связи со строительством разворотного трамвайного кольца у ТЦ «Пионер». Полностью движение по мосту закроют 21 мая. Тогда же планируется приступить непосредственно к реконструкции объекта и строительству второго разворотного кольца на остановке «Дом быта».

Барнаульские перевозчики рассказали, как сделать поездки на автобусах комфортнее, пока идёт ремонт моста на Новом рынке

Барнаульские перевозчики рассказали, как сделать поездки на автобусах комфортнее, пока идёт ремонт моста на Новом рынке

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