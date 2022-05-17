Светофор заработал на пересечении проспекта Калинина и улицы Цеховой в Барнауле
Он нужен, чтобы минимизировать пробки из-за ремонта моста на Новом рынке
17 мая 2022, 08:34, Никита Черников
На пересечении проспекта Калинина и улицы Цеховой в Барнауле заработал новый светофор, сообщает Telegram-канал «Мост».
Его установили в связи с грядущим ремонтом путепровода на Новом рынке для беспрепятственного выезда транспорта.
Напомним, движение по путепроводу на текущий момент частично закрыто в связи со строительством разворотного трамвайного кольца у ТЦ «Пионер». Полностью движение по мосту закроют 21 мая. Тогда же планируется приступить непосредственно к реконструкции объекта и строительству второго разворотного кольца на остановке «Дом быта».
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