Движение по мосту на проспекте Ленина закроют 21 марта

Движение по мосту у Нового рынка для всех видов транспорта закроют 21 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

«В настоящее время возле ТЦ „Пионер“ ведутся работы по устройству первого разворотного трамвайного кольца и строительству тротуара, который обеспечит пешеходную связь до Дома Быта на период реконструкции путепровода на проспекте Ленина», — сказано в сообщении.

В настоящее время работы по строительству разворотного трамвайного кольца завершены на 80%. 21 мая движение закроют и общественный транспорт начнет ходить по новой схеме движения.

В это время же время планируется приступить непосредственно к реконструкции моста и строительству второго разворотного трамвайного кольца на остановке «Дом Быта». После завершения его строительства по новой схеме запустят движение трамваев и введут пересадочный тариф, уточнили в мэрии.

Ранее пассажироперевозчики рассказали, что можно было бы улучшить, чтобы поездки по городу на автобусах во время ремонта моста на Новом рынке стали комфортнее.