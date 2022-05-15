Движение по мосту на проспекте Ленина закроют 21 марта

Весь общественный транспорт, который ходил по этому участку, будет двигаться по новым маршрутам

15 мая 2022, 18:53, Илья Звягинцев

Движение по мосту у Нового рынка для всех видов транспорта закроют 21 мая. Об этом сообщает телеграм-канал «Мост».

«В настоящее время возле ТЦ „Пионер“ ведутся работы по устройству первого разворотного трамвайного кольца и строительству тротуара, который обеспечит пешеходную связь до Дома Быта на период реконструкции путепровода на проспекте Ленина», — сказано в сообщении.

В настоящее время работы по строительству разворотного трамвайного кольца завершены на 80%. 21 мая движение закроют и общественный транспорт начнет ходить по новой схеме движения.

В это время же время планируется приступить непосредственно к реконструкции моста и строительству второго разворотного трамвайного кольца на остановке «Дом Быта». После завершения его строительства по новой схеме запустят движение трамваев и введут пересадочный тариф, уточнили в мэрии.

Ранее пассажироперевозчики рассказали, что можно было бы улучшить, чтобы поездки по городу на автобусах во время ремонта моста на Новом рынке стали комфортнее.

Барнаульские перевозчики рассказали, как сделать поездки на автобусах комфортнее, пока идёт ремонт моста на Новом рынке

Барнаульские перевозчики рассказали, как сделать поездки на автобусах комфортнее, пока идёт ремонт моста на Новом рынке

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