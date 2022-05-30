В Барнауле для пешеходов организовали подход к мосту у ТРЦ «Пионер»

В Барнауле организовали подход к пятипролётному путепроводу на проспекте Ленина, а также нанесли разметку, установили дополнительные лавочки и урны. Об этом сообщает Telegram-канал «Мост».

Напомним, на время ремонта моста у Нового рынка для пешеходов в Барнауле организовали пешеходный переход от ТРЦ «Пионер» до Дома быта. Для горожан сделали новые тротуары, поставили лестницу с пандусами, установили лавочки и урны на маршруте.