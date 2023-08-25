Барнаульцы пожаловались на неочищенные урны у остановок

Отходы разносит по округе, а очисткой никто не занимается

25 августа 2023, 12:51, ИА Амител

Фото: Вкурсе22

Жители Научного городка пожаловались на ситуацию с мусором. Об этом рассказали в сообществе "Вкурсе22".

По словам местных, урны возле остановок никто не очищает, а пассажиры автобусов продолжают валить мусор. Из-за этого отходы разносит по округе, а на павильонах всегда грязно.

Люди задаются вопросом о том, кто должен следить за чистотой на остановках.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на месте снесенной остановки в Сибирской Долине появился новый металлический павильон.