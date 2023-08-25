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Барнаульцы пожаловались на неочищенные урны у остановок

Отходы разносит по округе, а очисткой никто не занимается

25 августа 2023, 12:51, ИА Амител

Фото: Вкурсе22
Фото: Вкурсе22

Жители Научного городка пожаловались на ситуацию с мусором. Об этом рассказали в сообществе "Вкурсе22".

По словам местных, урны возле остановок никто не очищает, а пассажиры автобусов продолжают валить мусор. Из-за этого отходы разносит по округе, а на павильонах всегда грязно.

Люди задаются вопросом о том, кто должен следить за чистотой на остановках.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на месте снесенной остановки в Сибирской Долине появился новый металлический павильон.

общественный транспорт мусор

Комментарии 2

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Элен без ребят

14:00:09 25-08-2023

а зачем урны на остановках, на которых транспорт не останавливается? вообще нужно убрать урны вместе с остановками. по 25 маршруту точно.

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Гость

14:41:23 25-08-2023

Им кто завалил мусорницы? Барнаульцы специально туда его возят? Сами позагадили свой городок научный, учёные-засранцы.

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