Барнаульцы пожаловались на неочищенные урны у остановок
Отходы разносит по округе, а очисткой никто не занимается
25 августа 2023, 12:51, ИА Амител
Фото: Вкурсе22
Жители Научного городка пожаловались на ситуацию с мусором. Об этом рассказали в сообществе "Вкурсе22".
По словам местных, урны возле остановок никто не очищает, а пассажиры автобусов продолжают валить мусор. Из-за этого отходы разносит по округе, а на павильонах всегда грязно.
Люди задаются вопросом о том, кто должен следить за чистотой на остановках.
Ранее сообщалось, что в Барнауле на месте снесенной остановки в Сибирской Долине появился новый металлический павильон.
14:00:09 25-08-2023
а зачем урны на остановках, на которых транспорт не останавливается? вообще нужно убрать урны вместе с остановками. по 25 маршруту точно.
14:41:23 25-08-2023
Им кто завалил мусорницы? Барнаульцы специально туда его возят? Сами позагадили свой городок научный, учёные-засранцы.