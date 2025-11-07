НОВОСТИТранспорт

Барнаульские дорожники очищают улицы после сильного снегопада

Кроме того, тротуары и проезжую часть обрабатывают от гололеда

07 ноября 2025, 10:55, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Дорожные службы Барнаула очищают улицы от снега и обрабатывают их от гололеда. Об этом сообщили в городской администрации.

В ночь с 6 на 7 ноября специалисты трудились во всех районах краевой столицы. Для уборки и обработки задействовали 51 единицу техники.

Дороги очищали и посыпали песко-соляной смесью на улицах: Советская, 1905 года, Цеховая, Космонавтов, Германа Титова, Тимуровская, 40 лет Октября, Глушкова, Беляева, 80-й Гвардейской Дивизии, Смирнова, Чеглецова, Чудненко, Мусорского, Белинского, Дзержинского, Герцена, Полевая, Куйбышева в поселке Южном, в Борзовой Заимке и на прочих участках. 

Тротуары чистили и обрабатывали на Змеиногорском тракте, улицах Аванесова, Гоголя, Партизанской, Лазурной, Шумакова, Малахова, Попова, Сухэ-Батора, Энтузиастов, Солнечная Поляна, Сергея Семенова, 280-летия Барнаула, Заринской, Бабуркина, в проезде Северном Власихинском и на других участках.

7 ноября специалисты очищают тротуары, подходы к пешеходным переходам, площадки остановок общественного транспорта, лестничные подъемы и спуски. В дневную смену задействовали 126 человек и 74 единицы техники.

Напомним, снежным утром 7 ноября город сковали десятибалльные пробки. Самые крупные заторы образовались на Змеиногорском и Павловском трактах, улицах Кутузова, Власихинской и Малахова.

Пробки в Барнауле / Фото: amic.ru

гость

11:11:17 07-11-2025

Вообще-то дороги совсем не чищены. Где они чистят, непонятно.

ВВП

11:25:53 07-11-2025

гость (11:11:17 07-11-2025) Вообще-то дороги совсем не чищены. Где они чистят, непонятно... Фото есть, значит чистят) Стихийное бедствие, снег выпал в ноябре.

Гость

14:06:07 07-11-2025

ВВП (11:25:53 07-11-2025) Фото есть, значит чистят) Стихийное бедствие, снег выпал в н... фото прошлого столетия

Гость

11:22:03 07-11-2025

Есть интерактивная карта присудствия снегоочистительной техники на улицах Барнаула? Хочется лично увидеть сколько их, где они, и что делают.

Гость

12:28:21 07-11-2025

Гость (11:22:03 07-11-2025) Есть интерактивная карта присудствия снегоочистительной техн... В поиске вбейте "Работа дорожной техники в Барнауле" будет ссылка на официальный сайт города с картой.

Игорь

11:43:42 07-11-2025

Три снежинки упало и полторы растаяло...

Строитель

12:04:21 07-11-2025

Очень хочется увидеть, как, чем и в какое время будут чистить снег на новой развязке на въезде в город со Змеиногорского тракта и на выезде через тоннель.

Гость

12:12:27 07-11-2025

Прекратите сыпать эту грязь на дороги и тротуары, убирайте снег!

Вот

12:52:11 07-11-2025

Вновь начинаем давать не существующую работу по очистке тротуаров. Взять проспект яКрпмноармейский плотность движения очень плотная. Но никто не чистить. До коле так будет?

Гость

12:58:15 07-11-2025

Вот (12:52:11 07-11-2025) Вновь начинаем давать не существующую работу по очистке трот... До коле так будет? --- До мая вестимо, а там снег сам растает и нечего будет чистить)

Гость

14:35:13 07-11-2025

Все уберут. Хватит ныть. Сибирь.

