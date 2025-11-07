Барнаульские дорожники очищают улицы после сильного снегопада
Кроме того, тротуары и проезжую часть обрабатывают от гололеда
07 ноября 2025, 10:55, ИА Амител
Дорожные службы Барнаула очищают улицы от снега и обрабатывают их от гололеда. Об этом сообщили в городской администрации.
В ночь с 6 на 7 ноября специалисты трудились во всех районах краевой столицы. Для уборки и обработки задействовали 51 единицу техники.
Дороги очищали и посыпали песко-соляной смесью на улицах: Советская, 1905 года, Цеховая, Космонавтов, Германа Титова, Тимуровская, 40 лет Октября, Глушкова, Беляева, 80-й Гвардейской Дивизии, Смирнова, Чеглецова, Чудненко, Мусорского, Белинского, Дзержинского, Герцена, Полевая, Куйбышева в поселке Южном, в Борзовой Заимке и на прочих участках.
Тротуары чистили и обрабатывали на Змеиногорском тракте, улицах Аванесова, Гоголя, Партизанской, Лазурной, Шумакова, Малахова, Попова, Сухэ-Батора, Энтузиастов, Солнечная Поляна, Сергея Семенова, 280-летия Барнаула, Заринской, Бабуркина, в проезде Северном Власихинском и на других участках.
7 ноября специалисты очищают тротуары, подходы к пешеходным переходам, площадки остановок общественного транспорта, лестничные подъемы и спуски. В дневную смену задействовали 126 человек и 74 единицы техники.
Напомним, снежным утром 7 ноября город сковали десятибалльные пробки. Самые крупные заторы образовались на Змеиногорском и Павловском трактах, улицах Кутузова, Власихинской и Малахова.
Вообще-то дороги совсем не чищены. Где они чистят, непонятно.
11:25:53 07-11-2025
гость (11:11:17 07-11-2025) Вообще-то дороги совсем не чищены. Где они чистят, непонятно... Фото есть, значит чистят) Стихийное бедствие, снег выпал в ноябре.
14:06:07 07-11-2025
ВВП (11:25:53 07-11-2025) Фото есть, значит чистят) Стихийное бедствие, снег выпал в н... фото прошлого столетия
11:22:03 07-11-2025
Есть интерактивная карта присудствия снегоочистительной техники на улицах Барнаула? Хочется лично увидеть сколько их, где они, и что делают.
12:28:21 07-11-2025
Гость (11:22:03 07-11-2025) Есть интерактивная карта присудствия снегоочистительной техн... В поиске вбейте "Работа дорожной техники в Барнауле" будет ссылка на официальный сайт города с картой.
11:43:42 07-11-2025
Три снежинки упало и полторы растаяло...
12:04:21 07-11-2025
Очень хочется увидеть, как, чем и в какое время будут чистить снег на новой развязке на въезде в город со Змеиногорского тракта и на выезде через тоннель.
12:12:27 07-11-2025
Прекратите сыпать эту грязь на дороги и тротуары, убирайте снег!
12:52:11 07-11-2025
Вновь начинаем давать не существующую работу по очистке тротуаров. Взять проспект яКрпмноармейский плотность движения очень плотная. Но никто не чистить. До коле так будет?
12:58:15 07-11-2025
Вот (12:52:11 07-11-2025) Вновь начинаем давать не существующую работу по очистке трот... До коле так будет? --- До мая вестимо, а там снег сам растает и нечего будет чистить)
14:35:13 07-11-2025
Все уберут. Хватит ныть. Сибирь.