Барнаульские дорожники очищают улицы после сильного снегопада

Кроме того, тротуары и проезжую часть обрабатывают от гололеда

07 ноября 2025, 10:55, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Дорожные службы Барнаула очищают улицы от снега и обрабатывают их от гололеда. Об этом сообщили в городской администрации.

В ночь с 6 на 7 ноября специалисты трудились во всех районах краевой столицы. Для уборки и обработки задействовали 51 единицу техники.

Дороги очищали и посыпали песко-соляной смесью на улицах: Советская, 1905 года, Цеховая, Космонавтов, Германа Титова, Тимуровская, 40 лет Октября, Глушкова, Беляева, 80-й Гвардейской Дивизии, Смирнова, Чеглецова, Чудненко, Мусорского, Белинского, Дзержинского, Герцена, Полевая, Куйбышева в поселке Южном, в Борзовой Заимке и на прочих участках.

Тротуары чистили и обрабатывали на Змеиногорском тракте, улицах Аванесова, Гоголя, Партизанской, Лазурной, Шумакова, Малахова, Попова, Сухэ-Батора, Энтузиастов, Солнечная Поляна, Сергея Семенова, 280-летия Барнаула, Заринской, Бабуркина, в проезде Северном Власихинском и на других участках.

7 ноября специалисты очищают тротуары, подходы к пешеходным переходам, площадки остановок общественного транспорта, лестничные подъемы и спуски. В дневную смену задействовали 126 человек и 74 единицы техники.

Напомним, снежным утром 7 ноября город сковали десятибалльные пробки. Самые крупные заторы образовались на Змеиногорском и Павловском трактах, улицах Кутузова, Власихинской и Малахова.