"Большие компромиссы". В Женеве прошли переговоры России, США и Украины

Встреча была напряженной

18 февраля 2026, 07:00, ИА Амител

Представители делегации РФ на переговорах в Женеве / Фото: Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС

В Женеве прошли переговоры России, США и Украины по мирному урегулированию украинского конфликта. Об их завершении 17 февраля в 20:30 мск сообщило со ссылкой на источники РИА Новости.

Встреча продлилась более четырех часов. По данным Reuters, сначала завершилась политическая часть. Военные представители, в свою очередь, еще некоторое время продолжали переговоры.

На вопрос о том, о чем на переговорах шла речь, западный источник ТАСС заявил:

«Большие темы, большие компромиссы».

Как сообщил источник агентства, переговоры были напряженными. По его данным, встреча носила двусторонний и трехсторонний характер: велись, в частности, контакты РФ и США.

Переговоры рассчитаны на два дня, они продолжатся 18 февраля. Как сообщил ТАСС источник, делегации сделают доклады в столицы о текущем состоянии диалога по итогам первого дня консультаций.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По сравнению с предыдущими раундами в Абу-Даби тематика переговоров в Женеве была расширена: обсуждаются территориальные, военные, политические, экономические вопросы и аспекты безопасности.