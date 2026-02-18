"Большие компромиссы". В Женеве прошли переговоры России, США и Украины
Встреча была напряженной
18 февраля 2026, 07:00, ИА Амител
В Женеве прошли переговоры России, США и Украины по мирному урегулированию украинского конфликта. Об их завершении 17 февраля в 20:30 мск сообщило со ссылкой на источники РИА Новости.
Встреча продлилась более четырех часов. По данным Reuters, сначала завершилась политическая часть. Военные представители, в свою очередь, еще некоторое время продолжали переговоры.
На вопрос о том, о чем на переговорах шла речь, западный источник ТАСС заявил:
«Большие темы, большие компромиссы».
Как сообщил источник агентства, переговоры были напряженными. По его данным, встреча носила двусторонний и трехсторонний характер: велись, в частности, контакты РФ и США.
Переговоры рассчитаны на два дня, они продолжатся 18 февраля. Как сообщил ТАСС источник, делегации сделают доклады в столицы о текущем состоянии диалога по итогам первого дня консультаций.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По сравнению с предыдущими раундами в Абу-Даби тематика переговоров в Женеве была расширена: обсуждаются территориальные, военные, политические, экономические вопросы и аспекты безопасности.
08:36:46 18-02-2026
"Большие компромиссы" --- Россия отдает Донбасс?
10:56:08 18-02-2026
как бы компромиссы не перешли в предательство
09:16:47 18-02-2026
Про Херсон речи вообще не идёт на сколько я понимаю. Может кто-то что-то слышал про него и новых граждан?
09:54:03 18-02-2026
Слышали. У них всё хорошо
Слышали. У них всё хорошо
10:25:54 18-02-2026
Это точно, у них там сейчас очень хорошо
09:27:07 18-02-2026
Простите, а освобождение Одессы опять откладывается?
09:53:19 18-02-2026
Там что референдум тоже проводили?
11:07:38 18-02-2026
Эти переговоры, как и предыдущие уйдут канализацию.