Четверть сибиряков хотели бы вести семейный бизнес

Таковы результаты опроса группы ВТБ

22 декабря 2023, 13:40, ИА Амител

Бизнесмен / Фото: drobotdean / Freepik

Около 25% жителей СФО начали бы свой бизнес с членами семьи. Это чуть ниже, чем в среднем по России (28%). Такие данные получили в результате опроса населения, проведенного ВТБ и банком "Открытие".

Бизнес – дело семейное

При этом по 20% сибиряков предпочли бы начать бизнес с профессионалами и единомышленниками, а с друзьями и знакомыми только 7%.

Большинство жителей макрорегиона (60%) хотели бы передать свой бизнес по наследству или подключить к нему детей и других младших родственников, например, племянников: "скорее да" – 33%, "определенно да" – 27%.

В целом по стране почти половина россиян (48%) предпочли бы начинать свой бизнес командой не более двух-пяти человек. Каждый третий хотел бы вести его с членами семьи, а 70% – передать по наследству или вовлечь в семейное дело детей.

Начать никогда не поздно

34% сибиряков считают оптимальным возрастом для начала своего дела 30-45 лет, потому что уже накопили жизненный опыт и, возможно, небольшой стартовый капитал. Еще 33% полагают, что лучше запускать бизнес в молодости, в 18-30 лет, поскольку есть большой запас сил и готовность рисковать. Лишь 2% уверены, что лучший возраст для начала бизнеса 45+, поскольку это может обеспечить достойные доходы на пенсии и избавить от необходимости работать по найму. По мнению 24%, для начала своего дела возраст значения не имеет.

С кредитом – без кредита

Среди жителей Сибири каждый пятый участник опроса (21%) хотел бы обойтись на старте своего бизнеса без кредитов. 6% предпочли бы взять в кредит не более 100 тысяч рублей, 14% – 100-500 тысяч рублей, столько же – от полумиллиона до миллиона. Еще 4% – свыше одного миллиона рублей. А 20% затруднились ответить либо не планируют заниматься собственным бизнесом.

Почти половина сибиряков (46%) считают эффективными при открытии своего бизнеса все доступные меры поддержки. 17% назвали самой действенной мерой льготный кредит. По мнению 9%, главная мера поддержки малого и среднего бизнеса – налоговые преференции. Еще 9% назвали такой мерой отсутствие проверок со стороны контролирующих органов. 19% считают, что успех полностью зависит лишь от самого предпринимателя.

* Опрос проведен 10-15 декабря 2023 года по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.