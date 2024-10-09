Дуров анонсировал обновление Telegram

Улучшения были сделаны командой мессенджера за два дня

09 октября 2024, 12:37, ИА Амител

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал обновление мессенджера. В своем канале он заявил, что теперь в приложении появится возможность добавлять медиа после публикации поста.

По его словам, накануне он предложил десять улучшений приложения. В тот же день команда подготовила ему макеты, а уже на следующий день – полностью функциональные сборки.

Обновления включают в себя пять улучшений подарков, три улучшения хештегов, а также возможность добавлять медиафайлы после публикации. Также пользователи смогут видеть время редактирования сообщения.

Дуров похвалил свою команду, заявив, что она сформировала облик современных приложений для обмена сообщениями, внеся вклад почти во все инновации в сфере коммуникаций.