Два человека пострадали при столкновении автомобилей на ночной трассе на Алтае

Один из водителей был пьян

05 июля 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Усть-Канском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась вблизи села Тюдрала 3 июля около 01:10. 22-летний водитель Mazda Cronos не выдержал безопасный боковой интервал и врезался во встречную Mazda Capella под управлением 34-летней женщины.

В результате ДТП автомобилистка и ее 35-летняя пассажирка получили травмы. Не госпитализированы.

Полицейские установили, что мужчина сел за руль пьяным. В отношении него составили административные протоколы.