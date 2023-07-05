Два человека пострадали при столкновении автомобилей на ночной трассе на Алтае
Один из водителей был пьян
05 июля 2023, 11:30, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей в Усть-Канском районе Республики Алтай, сообщили в региональном МВД.
Авария случилась вблизи села Тюдрала 3 июля около 01:10. 22-летний водитель Mazda Cronos не выдержал безопасный боковой интервал и врезался во встречную Mazda Capella под управлением 34-летней женщины.
В результате ДТП автомобилистка и ее 35-летняя пассажирка получили травмы. Не госпитализированы.
Полицейские установили, что мужчина сел за руль пьяным. В отношении него составили административные протоколы.
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