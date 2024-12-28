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Двое барнаульцев обчистили магазин в Рубцовске и попались полиции

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело

28 декабря 2024, 14:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Рубцовске сотрудники ППС задержали мужчин, совершивших кражу из магазина техники, сообщили в МВД Алтайского края.

Стражи порядка получили ориентировку от дежурной части и во время патрулирования остановили двух прохожих, внешне схожих с подозреваемыми с камер видеонаблюдения магазина.

При допросе установили, что двое барнаульцев 1978 и 2002 годов рождения приехали в Рубцовск для совершения преступлений. 

В отношении горожан возбудили дело по статье "Кража" с подпиской о невыезде.

Рубцовск Происшествия

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