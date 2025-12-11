НОВОСТИКультура

Джонни Депп сыграет главную роль в англоязычной экранизации "Мастера и Маргариты"

Актер станет продюсером проекта вместе со Светланой Дали и Грэйс Ло

11 декабря 2025, 13:42, ИА Амител

Джонни Депп / Фото: кадр из фильма "Джонии Д."
Голливудский актер Джонни Депп собирается снять первую англоязычную экранизацию классического романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", сообщает Variety.

«Джонни Депп будет продюсером и, возможно, сыграет главную роль в первой в истории англоязычной экранизации классического произведения русской литературы Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита"», – пишет издание.

Также продюсерами выступят имеющая российские корни Светлана Дали ("Жанна Дюбарри") и Грэйс Ло. Кого именно сыграет голливудская звезда, не уточняется.

Отмечается, что у проекта, который продюсирует компания Деппа IN.2 Film, на данный момент нет режиссера. Съемки запланированы на следующий год.

Ранее журнал Time назвал главного актера 2025 года. Им стал Леонардо Ди Каприо. В России звание лучшего актера года досталось Сергею Безрукову, на втором месте Сергей Бурунов.

Комментарии 10

Avatar Picture
Гость

13:51:02 11-12-2025

После Джека Воробья и шоколадной фабрики ему только Азазелло подойдёт, и то с натягом, больше даже Фагот подходит...

Avatar Picture
Мусик

13:51:36 11-12-2025

мастера будет играть Эдди Мэрфи, маргариту - Иэн Маккеллен

Avatar Picture
Гость

13:54:20 11-12-2025

Главная роль это кота Бегемота?

Avatar Picture
Мусик

14:00:39 11-12-2025

я подумил и понял - Долина должна, просто обязана сыграть Воланда.
даже грима не надо.

Avatar Picture
Гость

14:08:38 11-12-2025

Мусик (14:00:39 11-12-2025) я подумил и понял - Долина должна, просто обязана сыграть Во... Эх, жаль, Оззи прибрался... Всем Воландам Воланд... А Гелла- Терешкова.

Avatar Picture
Гость

17:47:52 11-12-2025

Гость (14:08:38 11-12-2025) Эх, жаль, Оззи прибрался... Всем Воландам Воланд... А Гелла-...
Как она будет встречать гостей в нехорошей квартире? С ушами спаниеля до колен?

Avatar Picture
Гость

11:25:05 12-12-2025

Мусик (14:00:39 11-12-2025) я подумил и понял - Долина должна, просто обязана сыграть Во... Воланд был относительно молод и красив. Эта женщина не подходит. Для остальных персонажей ее типаж тоже не идет. Круэллу она может сыграть.
А Депп сыграет кого угодно. Это вам не безруков

Avatar Picture
Гость

15:51:45 11-12-2025

Оставили бы уже в покое Булгакова. Все равно лучше чем Ю.Кара и Бортко не снимут. Очередная поделка дешёвая будет, да ещё и с извращенцами

Avatar Picture
Гость

10:33:20 12-12-2025

Гость (15:51:45 11-12-2025) Оставили бы уже в покое Булгакова. Все равно лучше чем Ю.Кар...
С такой логикой можно запретить вообще всё переснимать, а потом столетиями пересматривать "Броненосца Потемкина", потому что "лучше уже не снимут!!!1адын". Классика на то и классика, что она актуальна в любые времена и в любой стране, потому что каждое ее новое прочтение вызывает отклик в душе.

"Очередная поделка дешёвая будет, да ещё и с извращенцами"
Если это все, чем ограничивается ваш выбор как зрителя, то это ваш выбор. Это не говоря о том, что вы глупы и зашорены. Просто жаль, как много хорошего кино проходит мимо вас. Впрочем и хорошо, оно и не для подобного контингента снималось.

"Все равно лучше чем Ю.Кара и Бортко не снимут"
Рекомендую всем посмотреть "Записки юного врача" с Рэдклиффом и Хэмом

Avatar Picture
Гость

19:03:52 11-12-2025

Депп сниматься не будет-только продюсировать...Только что по телеку талдычили...Хотя телеку верить то нельзя...врут..

