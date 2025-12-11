Джонни Депп сыграет главную роль в англоязычной экранизации "Мастера и Маргариты"

Актер станет продюсером проекта вместе со Светланой Дали и Грэйс Ло

11 декабря 2025, 13:42, ИА Амител

Джонни Депп / Фото: кадр из фильма "Джонии Д."

Голливудский актер Джонни Депп собирается снять первую англоязычную экранизацию классического романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", сообщает Variety.

«Джонни Депп будет продюсером и, возможно, сыграет главную роль в первой в истории англоязычной экранизации классического произведения русской литературы Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита"», – пишет издание.

Также продюсерами выступят имеющая российские корни Светлана Дали ("Жанна Дюбарри") и Грэйс Ло. Кого именно сыграет голливудская звезда, не уточняется.

Отмечается, что у проекта, который продюсирует компания Деппа IN.2 Film, на данный момент нет режиссера. Съемки запланированы на следующий год.

