Джонни Депп сыграет главную роль в англоязычной экранизации "Мастера и Маргариты"
Актер станет продюсером проекта вместе со Светланой Дали и Грэйс Ло
11 декабря 2025, 13:42, ИА Амител
Голливудский актер Джонни Депп собирается снять первую англоязычную экранизацию классического романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", сообщает Variety.
«Джонни Депп будет продюсером и, возможно, сыграет главную роль в первой в истории англоязычной экранизации классического произведения русской литературы Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита"», – пишет издание.
Также продюсерами выступят имеющая российские корни Светлана Дали ("Жанна Дюбарри") и Грэйс Ло. Кого именно сыграет голливудская звезда, не уточняется.
Отмечается, что у проекта, который продюсирует компания Деппа IN.2 Film, на данный момент нет режиссера. Съемки запланированы на следующий год.
13:51:02 11-12-2025
После Джека Воробья и шоколадной фабрики ему только Азазелло подойдёт, и то с натягом, больше даже Фагот подходит...
13:51:36 11-12-2025
мастера будет играть Эдди Мэрфи, маргариту - Иэн Маккеллен
13:54:20 11-12-2025
Главная роль это кота Бегемота?
14:00:39 11-12-2025
я подумил и понял - Долина должна, просто обязана сыграть Воланда.
даже грима не надо.
14:08:38 11-12-2025
Мусик (14:00:39 11-12-2025) я подумил и понял - Долина должна, просто обязана сыграть Во... Эх, жаль, Оззи прибрался... Всем Воландам Воланд... А Гелла- Терешкова.
17:47:52 11-12-2025
Гость (14:08:38 11-12-2025) Эх, жаль, Оззи прибрался... Всем Воландам Воланд... А Гелла-...
Как она будет встречать гостей в нехорошей квартире? С ушами спаниеля до колен?
11:25:05 12-12-2025
Мусик (14:00:39 11-12-2025) я подумил и понял - Долина должна, просто обязана сыграть Во... Воланд был относительно молод и красив. Эта женщина не подходит. Для остальных персонажей ее типаж тоже не идет. Круэллу она может сыграть.
А Депп сыграет кого угодно. Это вам не безруков
15:51:45 11-12-2025
Оставили бы уже в покое Булгакова. Все равно лучше чем Ю.Кара и Бортко не снимут. Очередная поделка дешёвая будет, да ещё и с извращенцами
10:33:20 12-12-2025
Гость (15:51:45 11-12-2025) Оставили бы уже в покое Булгакова. Все равно лучше чем Ю.Кар...
С такой логикой можно запретить вообще всё переснимать, а потом столетиями пересматривать "Броненосца Потемкина", потому что "лучше уже не снимут!!!1адын". Классика на то и классика, что она актуальна в любые времена и в любой стране, потому что каждое ее новое прочтение вызывает отклик в душе.
"Очередная поделка дешёвая будет, да ещё и с извращенцами"
Если это все, чем ограничивается ваш выбор как зрителя, то это ваш выбор. Это не говоря о том, что вы глупы и зашорены. Просто жаль, как много хорошего кино проходит мимо вас. Впрочем и хорошо, оно и не для подобного контингента снималось.
"Все равно лучше чем Ю.Кара и Бортко не снимут"
Рекомендую всем посмотреть "Записки юного врача" с Рэдклиффом и Хэмом
19:03:52 11-12-2025
Депп сниматься не будет-только продюсировать...Только что по телеку талдычили...Хотя телеку верить то нельзя...врут..