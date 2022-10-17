В Горном Алтае, где у туркомплексов нет канализаций, будут чистить сточные воды новой установкой
В 2023 году власти региона намерены ещё выделить денег на очистные сооружения
Туркомплекс «Манжерок» в Горном Алтае запустил станцию глубокой переработки сточных вод, сообщил ТАСС министр природных ресурсов, экологии и туризма региона Айлан Сумачаков.
По словам чиновника, в республике почти 99% турбаз расположены в прибрежной зоне и «канализаций, сетей и водопроводов там нет».
Приобретённая же «Манжероком» установка стала первой в республике, которую купили за счёт господдержки — гранта министерства. По сравнению с аналогичными системами она даёт более глубокую степень очистки, добавил Сумачаков.
В 2023 году в Горном Алтае собираются выделить 50 миллионов рублей на обеспечение туробъектов инфраструктурой, в том числе очистными сооружениями.
Ранее сообщалось, что в Республике Алтай планируют принять кодекс поведения туриста для защиты от загрязнения природы и сакральных для местных жителей территорий.