В Алтайском крае ищут подрядчиков для ремонта дорог за 2,5 млрд рублей
Заказчиком выступает государственное учреждение Алтайавтодор
Центр госзакупок Алтайского края объявил два аукциона на ремонт дорог регионального и межмуниципального значения, сообщает «Интерфакс».
«Средства на выполнение работ будут выделены из краевого бюджета. Заказчиком работ выступает государственное учреждение Алтайавтодор», — говорится в материалах сайта госзакупок.
По первому контракту, стоимостью 1,2 млрд рублей, подрядчику предстоит отремонтировать дороги и искусственные сооружения в Центральной зоне края.
По второму контракту, стоимостью 1,3 млрд рублей, предусмотрено строительство дорог в Юго-Восточной зоне края.
Все объекты необходимо сдать в эксплуатацию не позднее 2024 года. Приём заявок на аукцион завершится 1 декабря, итоги планируют подвести 5 декабря.