В налоговой службе рассказали, сколько организаций Алтайского края смогут воспользоваться отсрочкой уплаты УНС

Отсрочкой уплаты УСН смогут воспользоваться почти семь тысяч ИП и организаций Алтайского края. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального УФСН. Всего же в Алтайском крае налоги по «упрощёнке» платят более 40 тысяч представителей малого бизнеса.

Напомним, 30 марта 2022 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым срок уплаты налога по упрощённой системе за 2021 год и I квартал 2022 года для индивидуальных предпринимателей и организаций из отдельных отраслей экономики продлевается на шесть месяцев с последующей рассрочкой в течение полугода.

Как следует из документа, в обновлённые сроки можно будет платить не всю сумму налога или авансового платежа полностью, а по одной шестой части суммы ежемесячно до полной выплаты.

В перечень отраслей, которые попали в новые правила оплаты налогов, вошли предприятия, связанные со здравоохранением, производством лекарственных средств, компьютеров и электронных средств, автотранспорта, электрического оборудования, пищевых продуктов, напитков, одежды, бумаги и т. д. Полный перечень смотрите в приложении к постановлению.

Такое решение принято в целях «повышения устойчивости экономики в условиях санкций».

Более подробно о том, как теперь платить налог по новым правилам и на кого он распространяется, читайте в нашем материале «Как заплатить налог по УСН в 2022 году. Разъяснения от ФНС России».