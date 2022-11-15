«Я не придумал эти цифры». Путин и Томенко обсудили разные данные об инвестициях в Алтайский край

Президент России Владимир Путин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко выяснили, почему разнятся данные по инвестициям в регион.

Напомним, в понедельник, 14 ноября, президент провёл рабочую встречу с главой региона, в ходе которой обсудили уборочную кампанию, туризм, безработицу и другие темы. Однако в первую очередь глава государства поинтересовался, что происходит в крае с инвестпроектами.

«Виктор Петрович, я посмотрел материалы по Алтайскому краю. Всё стабильно, спокойно развивается. Есть хорошие инвестпроекты. И в то же время как бы фиксируется определённый спад инвестиций в основной капитал. Давайте с этого начнём. Насколько это соответствует реалиям, как вы на это смотрите, рассматриваете ли это как какую-то системную проблему? И ваши предложения на этот счёт», — обратился Путин к Томенко.

Губернатор парировал тем, что спад инвестиций в основной капитал не просматривается — ситуация довольно стабильная. Например, даже в период 2020 года, когда были коронавирусные ограничения, поддерживался уровень инвестиционной активности. В настоящее время 80-85% инвестиций — это именно инвестиции внебюджетные, которые делает алтайский бизнес.

«Но всё-таки, Виктор Петрович, я не придумал эти цифры, у меня написано: сокращение инвестиций в основной капитал, спад на 2,7%, правда, за предыдущие годы — 2020-2021 годы, при том, что в России рост был 7,2%. Может быть, это просто уже устаревшие данные, может быть, за первое полугодие текущего года есть уже какие-то положительные тенденции? Пожалуйста, расскажите мне об этом», — попросил Путин.

Томенко подчеркнул, что данные приведены в сопоставимом виде, то есть в сопоставимых ценах: «А с учётом инфляционных процессов в номинальном выражении объём инвестиций год от года растёт, и в последние годы он составлял примерно от 110 миллиардов рублей до 125 миллиардов».

«В период, когда в целом по стране наблюдался спад, в Алтайском крае продолжался рост. Поэтому у нас не было так называемого восстановительного роста после спада, а последовательный, на небольшой процент, рост в номинальном выражении объёма инвестиций просматривался. И в этом году рост этот продолжится, и мы ожидаем в районе четырёх-пяти процентов рост объёма инвестиций в целом по 2022 году», — заверил губернатор.