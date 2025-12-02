Пока еще непонятен механизм технологического сбора, но, скорее всего, рост цен не будет очень критичным

02 декабря 2025, 12:11, ИА Амител

В России с 2026 года вводится новый технологический сбор, который предусматривает максимальную ставку для импортеров и производителей электротехники в размере 5 тыс. рублей за единицу, однако это не значит, что весь товар подорожает именно на эту сумму, рассказал "Парламентской газете" руководитель отдела поддержки продаж компании iRU Игорь Солкин.

Напомним, новый порядок вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет распространяться на готовую технику, а с 2027-го охватит также электронные комплектующие. Сбор будет распространяться не только на ввоз, но и на выпуск продукции с электронной компонентной базой (ЭКБ). Размер платежа будет устанавливаться индивидуально для каждого товара, но не должен превышать 5 тыс. рублей. Список товаров будет формироваться постепенно в течение нескольких лет.

Конкретных методик расчета пока нет. Известно лишь, что взиматься сбор будет за каждый компонент или продукцию в зависимости от конечной стоимости.

По мнению Солкина, максимальная ставка будет применяться, скорее всего, к оборудованию более высокого класса и более высокой стоимости. К подавляющему большинству товаров ставка составит от 500 до 1000 рублей.

«Можно предположить, что такой диапазон выглядит более реалистичным, поскольку составляет менее одного процента от среднерыночной стоимости большинства категорий техники», – отметил Солкин.

Эксперт подчеркнул, что "на фоне общей динамики цен на потребительские товары такое увеличение не выглядит критичным".

Также Солкин считает, что механизм технологического сбора, вероятнее всего, будет скорректирован как по величине ставки, так и по распределению по группам техники.

Ранее эксперты рассказали amic.ru, что время для введения технологического сбора выбрано неудачное, поскольку сентябрь традиционно экономически сложный месяц для страны. Более того, введение технологического сбора – мера контрпродуктивная, она может негативно отразиться на развитии отечественных производителей и рынка в целом.