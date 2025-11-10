НОВОСТИПолитика

В России введут "технологический сбор" на импортную технику для поддержки отечественной

Правительство уже одобрило новый сбор

10 ноября 2025, 14:02, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru
Деньги / Фото: amic.ru

Власти утвердили введение нового платежа с некоторых видов электронных устройств. Соответствующие изменения в законодательство о промышленной политике были подготовлены Министерством промышленности и торговли, пишут "Ведомости".

«Полученные средства будут использованы для финансирования российской промышленности и микроэлектроники», - отмечает издание.

Обязанность по уплате данного сбора возлагается как на поставщиков зарубежной электроники, так и на отечественных производителей, вне зависимости от уровня локализации их изделий.

Размер платежа будет устанавливаться индивидуально для каждого товара, но не должен превышать 5000 рублей для наиболее дорогостоящих позиций. Список товаров, подлежащих обложению сбором, будет формироваться постепенно в течение нескольких лет.

Ожидается, что новый порядок вступит в силу с 1 сентября 2026 года, что предоставит предприятиям время на адаптацию к новым условиям.

Денежные купюры / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Более 92 млрд налогов и сборов заплатили в Алтайском крае за первую половину 2025 года

Общая сумма собранных за первые шесть месяцев налогов выросла почти на 17% по сравнению с тем же периодом прошлого года
НОВОСТИЭкономика

Политика деньги

Комментарии 15

Avatar Picture
Гость

14:11:16 10-11-2025

Зря говорят, что всё только запрещают, вот одобрили

  28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:14:53 10-11-2025

Опоздно пить боржоми когда почки отказали

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:47:17 10-11-2025

Гость (14:14:53 10-11-2025) Опоздно пить боржоми когда почки отказали ...

Думаешь деньги на Боржом пойдут?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:18:26 10-11-2025

И на технику утиль сбор придумали(

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:41:56 10-11-2025

Гость (14:18:26 10-11-2025) И на технику утиль сбор придумали(... не говори, тоже об этом подумал....

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:33:03 10-11-2025

в общем платить будут все, кроме тех кто 25 лет назад по итогам приватизации за дарма получил то что стоило миллиарды долларов и тех кто разворовывал бюджет

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:56:32 10-11-2025

так говорили же умные люди, что его на все введут, от автомобилей до трусов
Вон нате распишитесь

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:55 10-11-2025

Платим НДС и вот еще утильсбор. Везде двойное налогообложение. Спасибо родная партия за такую заботу о людях.

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:12:57 10-11-2025

Кого-кого поддержки?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:19:49 10-11-2025

Судя по всему кому-то нужно пристроить еще один чайный домик

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:43:02 10-11-2025

Не переживайте, это не приведет к увеличению цены. - нам же так обычно говорят в таких случаях.... Ждем налог на воздух и дождь

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:06:59 10-11-2025

Предлагаю слово «сбор» заменить на «побор»
Утильпобор или технологический побор звучит явно логичнее.

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:42:58 10-11-2025

Деньги кончились. А новые печатать нельзя, потому что обесценятся как бумажки.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:22:36 10-11-2025

А что какая-то отечественная техника еще осталась в природе?

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:17:34 11-11-2025

Трамп с других стран собирает пошлины за ввоз товаров, у нас же со своего народа три шкуры дерут!

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров