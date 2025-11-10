В России введут "технологический сбор" на импортную технику для поддержки отечественной

Правительство уже одобрило новый сбор

10 ноября 2025, 14:02, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Власти утвердили введение нового платежа с некоторых видов электронных устройств. Соответствующие изменения в законодательство о промышленной политике были подготовлены Министерством промышленности и торговли, пишут "Ведомости".

«Полученные средства будут использованы для финансирования российской промышленности и микроэлектроники», - отмечает издание.

Обязанность по уплате данного сбора возлагается как на поставщиков зарубежной электроники, так и на отечественных производителей, вне зависимости от уровня локализации их изделий.

Размер платежа будет устанавливаться индивидуально для каждого товара, но не должен превышать 5000 рублей для наиболее дорогостоящих позиций. Список товаров, подлежащих обложению сбором, будет формироваться постепенно в течение нескольких лет.

Ожидается, что новый порядок вступит в силу с 1 сентября 2026 года, что предоставит предприятиям время на адаптацию к новым условиям.