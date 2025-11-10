В России введут "технологический сбор" на импортную технику для поддержки отечественной
Правительство уже одобрило новый сбор
10 ноября 2025, 14:02, ИА Амител
Власти утвердили введение нового платежа с некоторых видов электронных устройств. Соответствующие изменения в законодательство о промышленной политике были подготовлены Министерством промышленности и торговли, пишут "Ведомости".
«Полученные средства будут использованы для финансирования российской промышленности и микроэлектроники», - отмечает издание.
Обязанность по уплате данного сбора возлагается как на поставщиков зарубежной электроники, так и на отечественных производителей, вне зависимости от уровня локализации их изделий.
Размер платежа будет устанавливаться индивидуально для каждого товара, но не должен превышать 5000 рублей для наиболее дорогостоящих позиций. Список товаров, подлежащих обложению сбором, будет формироваться постепенно в течение нескольких лет.
Ожидается, что новый порядок вступит в силу с 1 сентября 2026 года, что предоставит предприятиям время на адаптацию к новым условиям.
14:11:16 10-11-2025
Зря говорят, что всё только запрещают, вот одобрили
14:14:53 10-11-2025
Опоздно пить боржоми когда почки отказали
14:47:17 10-11-2025
Гость (14:14:53 10-11-2025) Опоздно пить боржоми когда почки отказали ...
Думаешь деньги на Боржом пойдут?
14:18:26 10-11-2025
И на технику утиль сбор придумали(
14:41:56 10-11-2025
Гость (14:18:26 10-11-2025) И на технику утиль сбор придумали(... не говори, тоже об этом подумал....
14:33:03 10-11-2025
в общем платить будут все, кроме тех кто 25 лет назад по итогам приватизации за дарма получил то что стоило миллиарды долларов и тех кто разворовывал бюджет
14:56:32 10-11-2025
так говорили же умные люди, что его на все введут, от автомобилей до трусов
Вон нате распишитесь
15:09:55 10-11-2025
Платим НДС и вот еще утильсбор. Везде двойное налогообложение. Спасибо родная партия за такую заботу о людях.
15:12:57 10-11-2025
Кого-кого поддержки?
15:19:49 10-11-2025
Судя по всему кому-то нужно пристроить еще один чайный домик
15:43:02 10-11-2025
Не переживайте, это не приведет к увеличению цены. - нам же так обычно говорят в таких случаях.... Ждем налог на воздух и дождь
16:06:59 10-11-2025
Предлагаю слово «сбор» заменить на «побор»
Утильпобор или технологический побор звучит явно логичнее.
17:42:58 10-11-2025
Деньги кончились. А новые печатать нельзя, потому что обесценятся как бумажки.
18:22:36 10-11-2025
А что какая-то отечественная техника еще осталась в природе?
10:17:34 11-11-2025
Трамп с других стран собирает пошлины за ввоз товаров, у нас же со своего народа три шкуры дерут!