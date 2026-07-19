Насыщенная окраска не всегда говорит о качестве продукта

19 июля 2026, 14:31, ИА Амител

Черешня / Рынок / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

При покупке черешни не стоит ориентироваться только на цвет ягод, поскольку темные плоды могут скрывать повреждения. На что обратить внимание при выборе, агентству "Прайм" рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

«Насыщенный цвет черешни визуально маскирует мелкие помятости и вмятины. Такие повреждения ускоряют порчу ягоды, и риск купить нележкий товар возрастает», — пояснила Наталья Завьялова.

Эксперт отметила, что главным признаком свежести считается зеленая и упругая плодоножка. Если хвостик потемнел или высох, это может свидетельствовать о перезрелости ягод либо их длительном хранении.

Кроме того, качественная черешня должна быть плотной, с гладкой блестящей кожицей, без трещин, вмятин и следов подтеков. Матовая поверхность, по словам специалиста, может указывать на то, что ягоды были собраны давно.

Наталья Завьялова также напомнила, что светлые сорта черешни могут быть сладкими, однако если плод темного по сорту вида выглядит бледным, скорее всего, он был сорван недозревшим и окажется кислым.

При покупке фасованной продукции эксперт советует обязательно осматривать дно упаковки. Наличие сока, подтеков или раздавленных ягод может говорить о том, что часть черешни уже начала портиться.