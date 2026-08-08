Врач назвал группы людей, которым особенно нежелательно пить кофе до еды

08 августа 2026, 15:51, ИА Амител

Кофе / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Эндокринолог‑диетолог сети клиник "Семейная" Владимир Майоров в интервью "Ленте.ру" рассказал, почему не стоит начинать день с чашки кофе на пустой желудок. По словам специалиста, кофе сам по себе не токсичен, и у многих здоровых людей не приводит к серьезным нарушениям работы желудочно‑кишечного тракта.

Однако на голодный желудок негативные реакции могут проявляться ярче — особенно у тех, кто сталкивается с симптомами, похожими на гастрит, страдает от рефлюкса, тревожности, нарушений сна, повышенной чувствительности к кофеину или нестабильного уровня сахара в крови.

Врач пояснил, что напиток стимулирует выработку гастрина и соляной кислоты в желудке, а также воздействует на моторику кишечника. Из‑за этого у восприимчивых людей употребление кофе до приема пищи способно спровоцировать неприятные ощущения: жжение за грудиной, кислую отрыжку, чувство тяжести, тошноту либо боль в верхней части живота.

«Кроме того, кофеин активизирует центральную нервную систему — именно поэтому напиток помогает взбодриться. Но у чувствительных пациентов это может обернуться нежелательными эффектами: дрожью, учащенным сердцебиением, потливостью, нарастающей тревожностью и ощущением внутреннего напряжения», — говорится в публикации.

Майоров также обратил внимание на влияние кофе на углеводный обмен. Исследования показывают, что крепкий черный кофе, выпитый утром после беспокойной ночи, может увеличить гликемический ответ на последующий прием пищи примерно на 50%.

Доктор отметил, что это не означает полного запрета на кофе натощак для всех, но людям с инсулинорезистентностью, преддиабетом, диабетом или выраженной сонливостью после еды лучше сначала позавтракать, а кофе выпить позже — так получится избежать резких колебаний уровня глюкозы в крови.